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При покупке комплекта "Казан + печь" скидка 10% на категорию "Аксессуары"

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Напрямую с Узбекистана

Прямые поставки с Намангана. Шлифованные, обожженные казаны готовы к использованию с момента покупки.

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Ответим на все Ваши вопросы, вышлем фото. Найдем оптимальное решение для Вас. Оперативная доставка.

Печи от производителя

Собственное производство. Термостойкая краска 1200 градусов. Двойной контроль качества.

Казан + печь

Оптимальные решения для приготовления!

Премиум 12

Самый популярный размер!

Печь и казан на 12 литров!

Самый оптимальный размер для компании от 5 до 15 человек.

Можно приготовить как небольшую порцию для семейного ужина, так и накормить дружную компанию гостей. 

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 12 литров
  • Печь под казан (сталь 3 мм)
  • Труба с заслонкой
  • Съемные ножки


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

11750 руб

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7050 ₽

Премиум 8

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 8 литров
  • Печь под казан (сталь 3 мм)
  • Труба с заслонкой
  • Съемные ножки


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

10830 руб

Купить

6500 ₽

Премиум 10

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 10 литров
  • Печь под казан (сталь 3 мм)
  • Труба с заслонкой
  • Съемные ножки


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

11330 руб

Купить

6800 ₽

Премиум 16

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 16 литров
  • Печь под казан (сталь 3 мм)
  • Труба с заслонкой
  • Съемные ножки


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

12910 руб

Купить

7750 ₽

Премиум 22

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 22 литра
  • Печь под казан (сталь 3 мм)
  • Труба с заслонкой
  • Съемные ножки


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

13750 руб

Купить

8250 ₽

Оптимальный 12

Самый популярный размер!

Печь и казан на 12 литров!

Самый оптимальный размер для компании от 5 до 15 человек.

Можно приготовить как небольшую порцию для семейного ужина, так и накормить дружную компанию гостей.

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 12 литров
  • Печь под казан


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

8250 руб

Купить

4950 ₽

Оптимальный 8

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 8 литров
  • Печь под казан


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

7250 руб

Купить

4350 ₽

Оптимальный 10

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 10 литров
  • Печь под казан


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

7750 руб

Купить

4650 ₽

Оптимальный 16

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 16 литров
  • Печь под казан


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

9250 руб

Купить

5550 ₽

Оптимальный 22

Состав набора:

  • Казан чугунный с крышкой 22 литра
  • Печь под казан


Подарки:

  • Шумовка
  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

10580 руб

Купить

6350 ₽

Казаны

Казан 3,5 литра

  • Казан чугунный с крышкой 3,5 литра


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

2570 руб

Купить

1800 ₽

Казан 4,5 литра

  • Казан чугунный с крышкой 4,5 литра


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

2640 руб

Купить

1850 ₽

Казан 6 литров

  • Казан чугунный с крышкой 16 литров


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

2920 руб

Купить

2050 ₽

Казан 8 литров

  • Казан чугунный с крышкой 8 литров


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

3500 руб

Купить

2450 ₽

Казан 10 литра

  • Казан чугунный с крышкой 10 литров


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

3780 руб

Купить

2650 ₽

Казан 12 литра

  • Казан чугунный с крышкой 12 литров


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

4070 руб

Купить

2850 ₽

Казан 16 литра

  • Казан чугунный с крышкой 16 литров


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

4780 руб

Купить

3350 ₽

Казан 22 литра

  • Казан чугунный с крышкой 22 литра


Подарки:

  • Специи
  • Инструкция по уходу
  • Рецепт плова

5350 руб

Купить

3750 ₽

Аксессуары

Половник

  • 48 см

650 руб

Купить

450 ₽

Шумовка

  • 48 см

650 руб

Купить

450 ₽

Ляган малый

  • 32 см

1200 руб

Купить

850 ₽

Ляган средний

  • 38 см

1500 руб

Купить

1050 ₽

Ляган большой

  • 42 см

1900 руб

Купить

1350 ₽

Пчак малый

  • до 15 см

1900 руб

Купить

1350 ₽

Пчак средний

  • до 17 см

2100 руб

Купить

1650 ₽

Пчак большой

  • до 22 см

3200 руб

Купить

2650 ₽

Рис

  • 1 кг

350 руб

Купить

290 ₽

Шампуры 6 шт

  • 50 см

2200 руб

Купить

1600 ₽

Дрова сетка

  • 8-9 кг

250 руб

Купить

200 ₽

Масло хлопковое

  • 1 л

320 руб

Купить

260 ₽

Доставка и оплата

По Москве:

Курьерская доставка в пределах МКАД - 390 рублей

Оплата при получении наличными или Сбербанк онлайн

По Московской области:

Курьерская доставка до 30 км - 390 рублей + 20 рублей км от МКАД

Свыше 30 км от МКАД - рассчитывается индивидуально

Оплата при получении наличными или Сбербанк онлайн

По России:

Доставка через СДЭК рассчитывается индивидуально оператором

Предоплата 20%  на расчетный счет компании или на карту Сбербанка


Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. 

Полный пакет документов

Контакты

Офис работает с 10 утра до 21 вечера.

Без выходных.

Адрес

ТЦ Шелковы путь

МКАД, 32-й километр, вл4, Москва

Телефон

+7 (495) 970-26-09

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