При покупке комплекта "Казан + печь" скидка 10% на категорию "Аксессуары"
При покупке комплекта "Казан + печь" скидка 10% на категорию "Аксессуары"
Зачем покупать у нас?
Напрямую с Узбекистана
Прямые поставки с Намангана. Шлифованные, обожженные казаны готовы к использованию с момента покупки.
Консультация и доставка
Ответим на все Ваши вопросы, вышлем фото. Найдем оптимальное решение для Вас. Оперативная доставка.
Печи от производителя
Собственное производство. Термостойкая краска 1200 градусов. Двойной контроль качества.
Казан + печь
Оптимальные решения для приготовления!
Премиум 12
Самый популярный размер!
Печь и казан на 12 литров!
Самый оптимальный размер для компании от 5 до 15 человек.
Можно приготовить как небольшую порцию для семейного ужина, так и накормить дружную компанию гостей.
Состав набора:
Подарки:
11750 руб
Оптимальный 12
Самый популярный размер!
Печь и казан на 12 литров!
Самый оптимальный размер для компании от 5 до 15 человек.
Можно приготовить как небольшую порцию для семейного ужина, так и накормить дружную компанию гостей.
Состав набора:
Подарки:
8250 руб
Казаны
Доставка и оплата
По Москве:
Курьерская доставка в пределах МКАД - 390 рублей
Оплата при получении наличными или Сбербанк онлайн
По Московской области:
Курьерская доставка до 30 км - 390 рублей + 20 рублей км от МКАД
Свыше 30 км от МКАД - рассчитывается индивидуально
Оплата при получении наличными или Сбербанк онлайн
По России:
Доставка через СДЭК рассчитывается индивидуально оператором
Предоплата 20% на расчетный счет компании или на карту Сбербанка
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Полный пакет документов
Контакты
Офис работает с 10 утра до 21 вечера.
Без выходных.
Адрес
ТЦ Шелковы путь
МКАД, 32-й километр, вл4, Москва